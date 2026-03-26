Nach Kammer-Kritik holt SPÖ zum Rückschlag aus

Die Verantwortung sieht die SPÖ jedoch nicht bei den Beschäftigten im System: „Weder Ärztinnen und Ärzte noch andere Gesundheitsberufe können etwas für diese Fehlentwicklungen – sie sind die Folge falscher politischer Entscheidungen der letzten Jahre“, betont Silvan mit Blick auf frühere Regierungen. „Sagen wir gemeinsam öfter ,Ja‘ zu Lösungen statt reflexartig ,Nein‘ zu allem“, appelliert der SPÖ-Politiker an die Ärztekammer – und an alle Beteiligten im System: „Gesundheit darf keine Frage des Geldes sein – E-Card statt Kreditkarte.“