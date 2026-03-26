So konnte Bürgermeister die Kriminalität besiegen

Wenn er von Mechelen spricht, könnte man Bart Somers tagelang zuhören. Seit 25 Jahren steht er als Bürgermeister der 90.000-Einwohner-Stadt in Belgien vor, 2016 erhielt er den World Mayor Award. Am Donnerstag sprach er auf Einladung der ExtremismuspräventionSstelle an der Uni Graz über sein Buch „Mein Rezept gegen Kriminalität und Terror“.