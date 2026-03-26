So konnte Bürgermeister die Kriminalität besiegen

Dem belgischen Politiker Bart Somers gelang der Wandel des gefährlichen Mechelen zur sicheren und saubersten Stadt – trotz hohen Migrationsanteils. Seine Philosophie ist überall anwendbar, auch in Graz, meint der Bürgermeister. Das ist sein Erfolgsrezept.
Wenn er von Mechelen spricht, könnte man Bart Somers tagelang zuhören. Seit 25 Jahren steht er als Bürgermeister der 90.000-Einwohner-Stadt in Belgien vor, 2016 erhielt er den World Mayor Award. Am Donnerstag sprach er auf Einladung der ExtremismuspräventionSstelle an der Uni Graz über sein Buch „Mein Rezept gegen Kriminalität und Terror“.
Mechelen hatte einst die höchste Kriminalitätsrate, war die dreckigste Stadt des Landes. Heute ist sie die sauberste, wächst wirtschaftlich am stärksten, die Verbrechensrate ist niedrig. Dabei ist der Migrationsanteil hoch. Doch wie wurde Mechelen zum Musterbeispiel für Integration?
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