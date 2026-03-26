Wien: Drei Freisprüche im Eurofighter-Prozess

Kein Schaden, EADS hat von Zahlungen profitiert

Doch der Schöffensenat befand am Ende, dass das Unternehmen EADS von den Zahlungen profitiert habe, denn nur so hatten die Eurofighter-Flugzeuge überhaupt verkauft werden können. Für den Senat war eindeutig, dass Vector lediglich Scheinrechnungen gestellt habe, hieß es nach dem Urteil. Das sei den Beschuldigten auch bewusst gewesen. Für die gemeinsame Abwicklung der Zahlungen sei eine Briefkastenfirma in England nicht nötig gewesen. Auch dass Manager das Geld eingesteckt haben, schloss das Gericht aus.