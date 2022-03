Cupra Born wird jetzt zum elektrischen Querlenker!

Man braucht auch mal ein bisserl Mut als Autohersteller. Und so hat Cupra die Sportversion des Kompaktstromers namens Born ausgerechnet in Lappland der Presse vorgestellt. Da, wo es um diese Jahreszeit normalerweise zweistellige Minusgrade hat. Und dann noch mit dem kleineren der beiden verfügbaren Akkus. Also 58 statt 77 kWh netto, für 421 statt 547 Kilometer WLTP-Reichweite.