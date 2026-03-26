Merz-Sager zu Gewalt entfacht Sturm der Entrüstung

Plenarsaal reagiert mit Raunen

Eine Antwort des Kanzlers folgte prompt: „Frau Kollegin, darf ich zunächst einmal festhalten, dass nicht nur die Frauen in diesem Land über dieses Thema diskutieren und sprechen, sondern auch viele Männer“. Er gehöre dazu. Und setzt nach: Er wisse nicht, wie lange Gumnior schon im Bundestag sitze, sagte er in Richtung der Grünen-Politikerin. Ein Raunen ging daraufhin durch den Plenarsaal und unterbrach seine Antwort kurzzeitig.

Merz verweist danach auf politische Maßnahmen: Mit den Stimmen seiner damaligen Fraktion sei auf seinen Wunsch hin ein Gewaltschutzgesetz (Gewalthilfegesetz, Anm.) verabschiedet worden. Zudem habe das Kabinett erst am Mittwoch einen Gesetzentwurf beschlossen, der Opfern von Gewalt und Sexualstraftaten vor Gericht mehr Unterstützung bringen solle. Auch die Speicherung von IP-Adressen zur Strafverfolgung solle ermöglicht werden. Auf die Frage, ob das ausreiche, antwortet der Kanzler knapp: „Natürlich nicht“, stellte aber weitere Maßnahmen in Aussicht, ohne Details zu nennen.