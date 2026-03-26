Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal

Stundenlang waren Bagger im Einsatz, sowohl vom Land als auch vom Wasser aus (siehe Video oben). Ein schwimmender Schaufelbagger hob eine Rinne aus, ein weiterer Bagger schuf sich vom Strand aus einen Damm, um dichter an den Buckelwal zu gelangen. Dieser veränderte aber lediglich seine Position um einige Meter. Gegen 20.30 Uhr brach die Einsatzleitung das Vorhaben vorläufig ab, da es in der Dunkelheit zu gefährlich sei. Freitagfrüh solle es wieder weitergehen, sagte der Bürgermeister von Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein), Sven Partheil-Böhnke.