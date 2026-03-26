Traditions-Elektrobetrieb schlittert in Insolvenz

Die Familie Winter gründete die Firma im Jahr 1956, sah sich nach vielen erfolgreichen Jahren aber zuletzt mit der belastenden Wirtschaftslage konfrontiert. Großprojekte schrieben Verluste, gleichzeitig stiegen die Rohstoff- und Energiepreise. „Diese Kombination aus externen und internen Faktoren führte zu einer Liquiditätskrise und macht eine wirtschaftliche Neuordnung unausweichlich“, heißt es in einer Aussendung.