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47 Dienstnehmer

Traditions-Elektrobetrieb schlittert in Insolvenz

Steiermark
26.03.2026 20:47
Wegen der Insolvenz wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben ...
Wegen der Insolvenz wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben eröffnet (Symbolbild).(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
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Von Steirerkrone

47 Dienstnehmer und 130 Gläubiger sind von der Insolvenz des Elektro- und Schaltanlagenbauers aus Knittelfeld betroffen. Das Familienunternehmen war aufgrund von Teuerung und Co. in finanzielle Schieflage geraten.

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In der Steiermark vergeht aktuell kaum ein Tag ohne Insolvenzmeldung. Wie am Donnerstag bekannt wurde, trifft es nun einen traditionsreichen Elektrobetrieb aus Knittelfeld. Die „Elektro- und Schaltanlagenbau Winter GmbH“ hat ein Sanierungsverfahren beantragt, teilt der KSV1879 mit.

Die Familie Winter gründete die Firma im Jahr 1956, sah sich nach vielen erfolgreichen Jahren aber zuletzt mit der belastenden Wirtschaftslage konfrontiert. Großprojekte schrieben Verluste, gleichzeitig stiegen die Rohstoff- und Energiepreise. „Diese Kombination aus externen und internen Faktoren führte zu einer Liquiditätskrise und macht eine wirtschaftliche Neuordnung unausweichlich“, heißt es in einer Aussendung.

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Jetzt stehen die Eigentümer vor einem Schuldenberg von 5,1 Millionen Euro. Die Aktiva betragen lediglich 1,06 Millionen Euro. 47 Dienstnehmer und 130 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. „Der Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, so René Jonke, KSV1870 Leiter Region Süd.

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