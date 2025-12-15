Vonn verrät: So wurde Svindal ihr Erfolgstrainer

Dabei hatte Aksel Lund Svindal selbst überhaupt nicht die Idee, Trainer zu werden: „Daran hätte ich nie gedacht!“, so der Norweger. „Aber es ist eine coole Herausforderung und macht richtig Spaß. Klar war ich auch vom Comeback überrascht. Aber Lindsey war nie wie die anderen. Sie ist ein Pioneer, wollte auch immer gegen Männer fahren. Also war es klar, dass wenn jemand ein Comeback mit 41 Jahren schafft, dass es dann Lindsey sein wird.“