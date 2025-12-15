Vonn verrät: So wurde Svindal ihr Erfolgstrainer

„Ich habe nicht gewusst, was ich mit dem Schuh machen soll“, erinnerte sich Lindsey Vonn am Montagabend bei der großen Jahresabschlussgala von „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV, wie sie auf Aksel Lund Svindal als ihr neuer Trainer kam.
„Ich habe irgendwann nicht gewusst, was ich mit dem Schuh machen soll, also hab ich ihn angerufen – dann hab ich überlegt und gewusst, dass ich in der neuen Saison den Besten brauche und das ist eben Aksel. Also habe ich ihn wieder angerufen“, verriet Vonn nach einem traumhaften Comeback zum Speed-Start in St. Moritz.
Dabei hatte Aksel Lund Svindal selbst überhaupt nicht die Idee, Trainer zu werden: „Daran hätte ich nie gedacht!“, so der Norweger. „Aber es ist eine coole Herausforderung und macht richtig Spaß. Klar war ich auch vom Comeback überrascht. Aber Lindsey war nie wie die anderen. Sie ist ein Pioneer, wollte auch immer gegen Männer fahren. Also war es klar, dass wenn jemand ein Comeback mit 41 Jahren schafft, dass es dann Lindsey sein wird.“
„Ich muss und werde noch besser werden“
Vonn beendete den Schweiz-Trip nach Sieg und Platz zwei in den Abfahrten abermals auch im Super-G in den Top fünf. Der 83. Weltcupsieg am Freitag gelang dem US-Star im Alter von 41 Jahren und 55 Tagen, womit sie die bisherige Rekordhalterin Federica Brignone um mehr als sechs Jahre überbot. „Es war ein Superwochenende, damit muss man zufrieden sein. Aber ich weiß, dass ich noch besser werden muss – und das werde ich auch.“
