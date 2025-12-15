WSG-Trainer Philipp Semlic für ein Spiel gesperrt
Urteil gefällt
Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat WSG-Trainer Philipp Semlic nach seinem Ausschluss im Spiel gegen Hartberg (1:2) für eine Partie gesperrt!
Der Chefcoach der Tiroler muss außerdem eine Geldstrafe von 500 Euro bezahlen, wie die Liga am Montagabend mitteilte.
Semlic wurde für seine Kritik nach einer Roten Karte für Verteidiger David Kubatta auf die Tribüne geschickt.
Der WSG-Profi muss wegen Beleidigung des Referees für ein Spiel zuschauen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.