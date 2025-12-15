Vorteilswelt
Urteil gefällt

WSG-Trainer Philipp Semlic für ein Spiel gesperrt

Bundesliga
15.12.2025 20:50
Philipp Semlic
Philipp Semlic(Bild: APA/EXPA)

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat WSG-Trainer Philipp Semlic nach seinem Ausschluss im Spiel gegen Hartberg (1:2) für eine Partie gesperrt!

Der Chefcoach der Tiroler muss außerdem eine Geldstrafe von 500 Euro bezahlen, wie die Liga am Montagabend mitteilte.

Semlic wurde für seine Kritik nach einer Roten Karte für Verteidiger David Kubatta auf die Tribüne geschickt.

Der TSV Hartberg dreht das Spiel gegen die WSG und gewinnt mit 2:1.
Spiel gedreht
TSV Hartberg geht mit Heimsieg in die Winterpause
13.12.2025

Der WSG-Profi muss wegen Beleidigung des Referees für ein Spiel zuschauen.

