Rangnick nennt fixierte Testspielgegner für die WM

Laut der ersten ÖFB-Analyse ist Österreichs WM-Gruppe „die schwierigste Gruppe überhaupt“. Rangnick: „Wir beginnen ja gegen Jordanien und sollten das Spiel schon gewinnen. Dazu Argentinien und Algerien zählt auch zu den besten Teams in Afrika. Und wir haben noch ein Problem – wir sollten nicht zweiter werden, weil wir dann gegen Spanien spielen. Auf der anderen Seite spielen wir gegen Spanien, wenn wir die Gruppe gewinnen und Spanien Zweiter wird. Also ist es so und so nicht leicht.“