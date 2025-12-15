Rangnick nennt fixierte Testspielgegner für die WM

„Laut Datenbank ist das die schwierigste Gruppe überhaupt“, sagte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Montagabend bei der großen Jahresabschlussgala von „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV nach einer genaueren Betrachtung unserer WM-Gegner. Mit Südkorea und Ecuador stehen auch schon die beiden heimischen Vorbereitungsspiele fest.
So ist zum Abschluss des März-Lehrgangs ein Heimspiel gegen Südkorea geplant. Anfang Juni steht ein weiteres Heimspiel gegen Ecuador im Vorbereitungsprogramm, ehe am 8. oder 9. Juni bereits in Kalifornien die WM-Generalprobe ansteht.
Laut der ersten ÖFB-Analyse ist Österreichs WM-Gruppe „die schwierigste Gruppe überhaupt“. Rangnick: „Wir beginnen ja gegen Jordanien und sollten das Spiel schon gewinnen. Dazu Argentinien und Algerien zählt auch zu den besten Teams in Afrika. Und wir haben noch ein Problem – wir sollten nicht zweiter werden, weil wir dann gegen Spanien spielen. Auf der anderen Seite spielen wir gegen Spanien, wenn wir die Gruppe gewinnen und Spanien Zweiter wird. Also ist es so und so nicht leicht.“
Rangnicks Aufstiegsplan: „Klar ist, dass wir gegen Jordanien, den vermeintlich schlechtesten Gegner, gewinnen sollten. Dann kommt Argentinien mit einer Spielweise, die uns entgegenkommt. Und dann Algerien. Da gab es ja mal diese Schande von Gjon. Das kann es aber nicht geben. Also wird es vielleicht das entscheidende Spiel um den Aufstieg.“
„Besser akklimatisieren“
Aber Rangnick hat nach der Auslosung auch schon kleine Vorteile herausgefiltert. Er sagt: „Natürlich ist es spannender, auf Gegner zu treffen, gegen die man schon lange nicht gespielt haben. Dazu kommt: Wir steigen erst spät in die WM ein und da können wir uns auch besser akklimatisieren. Wir fahren am 4. rüber und haben 12 Tage bis zum ersten Spiel. Das ist auch mit der Zeitumstellung ein großer Vorteil.“
Vier Freundschaftsspiele
Außerdem wird es vier Freundschaftsspiele als Vorbereitung geben. „Da wollen wir die Gegner spiegeln. Wir haben die zwei Heimspiele jetzt auch schon so gut wie sicher – gegen Südkorea im März und gegen Ecuador im Juni und jetzt sind wir gerade auf der Suche nach den beiden Auswärtsspielen. Wobei wir das letzte am 8. oder 9. schon gerne in Kalifornien spielen würden“, so Rangnick.
Das Nationalteam plant, sein Basiscamp während der WM-Gruppenphase in der Nähe von Los Angeles aufzuschlagen. Wie der Teamchef verriet, wolle man „nicht so weit weg von Malibu“ residieren. Die Spieler „wollen ja auch ein bisschen was erleben können“, scherzte Rangnick. Die offizielle Bestätigung der Teamquartiere der WM-Starter vonseiten der FIFA erfolgt am 16. Jänner.
