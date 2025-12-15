Deutscher Weihnachtsmarkt erneut als Terrorziel

Magdeburg war erst im Vorjahr Schauplatz eines Attentats

Magdeburg war schon im vergangenen Jahr Schauplatz eines grausamen Anschlags. Am 20. Dezember 2024 raste der inzwischen vor Gericht stehende 51-jährige Taleb al-Abdulmohsen aus Saudi-Arabien mit einem Mietwagen durch die Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ein neunjähriger Junge sowie fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren kamen ums Leben. Mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt.