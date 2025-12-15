Mann (21) festgenommen
Deutscher Weihnachtsmarkt erneut als Terrorziel
Erneut ist in Deutschland ein Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt vereitelt worden. Dieses Mal soll ein 21-Jähriger einen Angriff auf größere Menschenmengen geplant haben – ausgerechnet in Magdeburg, das vor einem Jahr bereits von einem Anschlag erschüttert worden war. Der Mann wurde festgenommen.
Wie die „Bild“ berichtete, wurde der 21-Jährige aus Zentralasien nach der Äußerung von Anschlagsplänen bereits am vergangenen Freitag in Gewahrsam genommen.
Offenbar islamistische Motivation
Den Plänen könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt bestätigte. Durch die Ingewahrsamnahme sollte demnach ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden.
Details zu den Hintergründen und dazu, wie konkret die Äußerungen des Mannes gewesen sind, gab es zunächst nicht. Der 21-Jährige befindet sich der Sprecherin zufolge weiterhin in Gewahrsam.
Magdeburg war erst im Vorjahr Schauplatz eines Attentats
Magdeburg war schon im vergangenen Jahr Schauplatz eines grausamen Anschlags. Am 20. Dezember 2024 raste der inzwischen vor Gericht stehende 51-jährige Taleb al-Abdulmohsen aus Saudi-Arabien mit einem Mietwagen durch die Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ein neunjähriger Junge sowie fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren kamen ums Leben. Mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt.
Erst in der Vorwoche gab es Berichte bezüglich eines vereitelten Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern. Mehrere Männer wurden festgenommen.
