Österreicherinnen erlebten Sydney-Terror hautnah

Auch die Oberösterreicherin Laura Holzinger musste dieses schreckliche Attentat mitansehen. „Ich dachte: Das gibt es nicht, dass das gerade passiert, dass da jemand steht mit dieser Riesen-Waffe. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben Todesangst gespürt und bin losgerannt. Ich hab Gott sei Dank diese offene Haustür gesehen und bin einfach rein. Ich stand dann im Wohnzimmer eines älteren Ehepaares“, berichtet die junge Frau dem ORF.