Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unter Schutt begraben

Flüchtlings-Duo wurde aus eigenem Heim rekrutiert

Oberösterreich
15.12.2025 21:00
Erst nach 17 Stunden konnten die Leichen geborgen werden.
Erst nach 17 Stunden konnten die Leichen geborgen werden.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Ein Flüchtlingsheimbetreiber saß nach grob fahrlässiger Tötung in zwei Fällen nun erneut vor Gericht: Die beim Deckeneinsturz in Schärding ums Leben gekommenen Asylwerber waren bei ihm einquartiert.

0 Kommentare

Auch jetzt, mehr als 15 Monate nach der Tragödie, steckt der tödliche Unfall immer noch vielen Schärdingern in den Knochen. Am 3. September 2024, kurz nach 9 Uhr, brach bei Arbeiten in einem historischen Stadthaus am Unteren Stadtplatz – im Herzen der Barockstadt – eine Säule ein. Dabei wurden zwei Asylwerber unter fast zwei Metern Schutt begraben. Die Männer konnten erst nach 17 Stunden geborgen werden – beide waren tot.

Vorbestraft
Bereits vergangene Woche wurden ein Vorarbeiter (55) und der Hausbesitzer (75) am Landesgericht Ried/I. rechtskräftig verurteilt – jeweils zu acht Monaten bedingt und Geldstrafen von 2400 bzw. 80.000 Euro.

(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Der Hausbesitzer, ein vermögender Mediziner mit mehreren Immobilien, musste am Montag schon wieder auf der Anklagebank Platz nehmen – diesmal im Landesverwaltungsgericht Linz wegen Verstößen gegen das Ausländerbeschäftigungs- sowie das Sozialversicherungsgesetz.

Der Mann hatte offenbar weder Baumeister noch Statiker konsultiert, und auch keinen Plan anfertigen lassen. Zu allem Überfluss ließ er dann noch Asylwerber auf der lebensgefährlichen Baustelle schuften.

Für „Spottlohn“ gearbeitet
Der Wahlarzt hatte die Flüchtlinge in einem seiner Häuser einquartiert und offenbar für einen Spottlohn rekrutiert. „Die dort untergebrachten Flüchtlinge wurden von uns nur geringfügig betreut, für alles andere war der gewerbliche Betreuer zuständig“, erklärt Lisa Steinkogler, Leiterin der Flüchtlingshilfe bei der Caritas.

Die Asylwerber seien vom Land Oberösterreich zugeteilt worden, mit dem der Betreiber einen Vertrag hatte. „Dieser ist mittlerweile aber gekündigt, die Unterkunft geschlossen“, hieß es aus der zuständigen Fachabteilung.

Das Urteil des Landesverwaltungsgerichts wird schriftlich ergehen.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
269.100 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
166.330 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
143.239 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Unter Schutt begraben
Flüchtlings-Duo wurde aus eigenem Heim rekrutiert
Licht für EU-Parlament
„Eine Erinnerung, wie brüchig der Friede ist“
Krone Plus Logo
Datenschutz verletzt?
Ein „Champions-Leak“ in der Champions-League!
Entscheidung gefallen
Spitäler: Der neue Chef für 16.000 Mitarbeiter
Keine Sonne
Was die tagelange Nebelsuppe mit uns macht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf