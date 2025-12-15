Flüchtlings-Duo wurde aus eigenem Heim rekrutiert

Auch jetzt, mehr als 15 Monate nach der Tragödie, steckt der tödliche Unfall immer noch vielen Schärdingern in den Knochen. Am 3. September 2024, kurz nach 9 Uhr, brach bei Arbeiten in einem historischen Stadthaus am Unteren Stadtplatz – im Herzen der Barockstadt – eine Säule ein. Dabei wurden zwei Asylwerber unter fast zwei Metern Schutt begraben. Die Männer konnten erst nach 17 Stunden geborgen werden – beide waren tot.