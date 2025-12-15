ManUtd führt 1:0, 2:1 und 4:3 – siegt aber nicht!

Neuerlicher Rückschlag für Manchester United: Englands Rekordmeister hat zum Abschluss der 16. Runde der Premier League einen wichtigen Sieg im Kampf um einen Champions-League-Startplatz verpasst!
Weder ein zwischenzeitliches 1:0 noch ein 2:1 oder gar ein 4:3 reichten den „Red Devils“ am Ende für einen Dreier – in einem verrückten Tor-Spektakel trennte man sich letztlich vom AFC Bournemouth mit 4:4 ...
Es hatte alles so gut begonnen für ManUnited, in der 13. Minute ging man im Old-Trafford-Stadion durch einen Treffer von Amad Diallo in Führung. Der Ausgleichstreffer von Antoine Semenyo (40.) wusste die Stimmung der Heim-Fans nur kurz zu trüben, denn noch vor dem Pausenpfiff (45.+4) sorgte Casemiro wieder für die Führung der Truppe von Coach Rúben Amorim.
K.o. für die Heimischen?
Nach Wiederbeginn kam es dann knüppeldick für ManUnited: Erst Evanilson (46.) und bald danach Marcus Tavernier (52.) drehten die Partie zugunsten von Bournemouth. Das K.o. für die Heimischen? Mitnichten! Per Doppelschlag in der 77. und 79. Minute gaben Bruno Fernandes und Matheus Cunha dem Spiel eine neuerliche Wende. Aber auch eine endgültige?
Nein! Joker Eli Kroupi traf weitere fünf Minuten später nach Idealzuspiel von Alejandro Jimenez zum 4:4 – und damit mitten ins Herz all jener, die es mit Manchester United halten. Und bei diesem 4:4 sollte es auch bleiben ...
