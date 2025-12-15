ManUtd führt 1:0, 2:1 und 4:3 – siegt aber nicht!

Es hatte alles so gut begonnen für ManUnited, in der 13. Minute ging man im Old-Trafford-Stadion durch einen Treffer von Amad Diallo in Führung. Der Ausgleichstreffer von Antoine Semenyo (40.) wusste die Stimmung der Heim-Fans nur kurz zu trüben, denn noch vor dem Pausenpfiff (45.+4) sorgte Casemiro wieder für die Führung der Truppe von Coach Rúben Amorim.