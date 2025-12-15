McLeod‘s Töchter-Star Rachael Carpani gestorben

Die australische Schauspielerin Rachael Carpani, bekannt aus McLeod’s Töchter, ist am Sonntag im Alter von 45 Jahren plötzlich verstorben. Sie litt an den schweren chronischen Erkrankungen Endometriose und Adenomyose – ihr jahrelanger Kampf blieb lange unbeachtet.
Die australische Schauspielerin, bekannt für ihre Rollen als Jodi Fountain in der Serie McLeod’s Töchter sowie Navy CIS: L.A., The Rachels und ihre Hauptrolle in der Lifetime-Serie Against the Wall, ist am Sonntag plötzlich verstorben. Die 45-Jährige litt an den chronischen Erkrankungen Endometriose und Adenomyose, die sie im Jahr 2021 öffentlich machte.
Endometriose und Adenomyose sind Erkrankungen, bei denen die Gebärmutterschleimhaut außerhalb seiner normalen Position wächst. Das kann starke Schmerzen und Unfruchtbarkeit verursachen. Während sich die Schleimhaut bei der Endometriose außerhalb der Gebärmutter, etwa an den Eierstöcken, am Bauchfell oder am Darm, ansiedelt, wächst es bei der Adenomyose direkt in die Muskelschicht der Gebärmutter ein. Dadurch kann sich die Gebärmutter vergrößern und es kommt häufig zu starken Blutungen und Schmerzen.
Damals erklärte sie, dass sie seit ihrem 13. Lebensjahr chronische Schmerzen habe, aber ihr immer gesagt worden war, dass es „so jeder Frau gehe“ und das nur „Regelschmerzen“ wären. Sie hätte sich „die letzten rund 20 Jahre tapfer zusammengerissen“ obwohl ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von acht bis neun lagen, bis sie von Spezialisten ernst genommen worden war.
Der Tod von Carpani wurde über den offiziellen Instagram-Account ihrer Schwester Giorgia bekanntgegeben. In einem Statement der hinterbliebenen Familie, die sie mit „großer Trauer“ verabschiede, heißt es:
„Mit großer Trauer geben Tony und Gael Carpani bekannt, dass ihre geliebte Tochter, die beliebte australische Schauspielerin Rachael Carpani, nach langem Kampf gegen eine chronische Krankheit unerwartet, aber friedlich in den frühen Morgenstunden des Sonntags, den 7. Dezember, verstorben ist. Die Beerdigung findet am Freitag, dem 19. Dezember, im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Die Familie bittet in dieser schweren Zeit um Wahrung ihrer Privatsphäre und wird keine weiteren Erklärungen abgeben.“
