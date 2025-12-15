McLeod‘s Töchter-Star Rachael Carpani gestorben

Endometriose und Adenomyose sind Erkrankungen, bei denen die Gebärmutterschleimhaut außerhalb seiner normalen Position wächst. Das kann starke Schmerzen und Unfruchtbarkeit verursachen. Während sich die Schleimhaut bei der Endometriose außerhalb der Gebärmutter, etwa an den Eierstöcken, am Bauchfell oder am Darm, ansiedelt, wächst es bei der Adenomyose direkt in die Muskelschicht der Gebärmutter ein. Dadurch kann sich die Gebärmutter vergrößern und es kommt häufig zu starken Blutungen und Schmerzen.