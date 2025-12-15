Vorteilswelt
„Richtige“ Migration

Aus diesen Ländern will Minister mehr Fachkräfte

Wirtschaft
15.12.2025 20:07
Mittels Rot-Weiß-Rot-Karte können ausländische Fachkräfte in Österreich arbeiten.
Mittels Rot-Weiß-Rot-Karte können ausländische Fachkräfte in Österreich arbeiten.(Bild: Christof Birbaumer)

Österreich altert, arbeitet im Schnitt weniger und wächst zu langsam. Die Lücke können Menschen aus dem Ausland schließen. „Migration ja, aber die richtigen“, findet Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, der „Talente, aber keine Transferbezieher“ ins Land holen will. Dafür soll die Rot-Weiß-Rot-Karte – erneut – reformiert werden und die Wirtschaftsagentur mehr Unternehmer anwerben.

2025 wurden bisher um 13 Prozent weniger Rot-Weiß-Rot-Karten für ausländische Fachkräfte ausgestellt als im Jahr davor. Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist eine Arbeitserlaubnis für qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten, die in Schlüsselbranchen dringend gesucht werden. Die derzeit in Verhandlung befindliche Industriestrategie legt daher auch ein Augenmerk auf qualifizierte Zuwanderung. Neben Fachkräften will Hattmannsdorfer auch mehr „Entrepreneure“ nach Österreich locken.

Kein „Golden Visa“, aber mehr Unternehmen
Die derzeitige Variante richtet sich vor allem an Angestellte. Zwar gibt es bereits eine Karte für Selbstständige und Startup-Gründer, sie ist aber wenig genutzt, sehr bürokratisch und hat hohe Anforderungen. Hattmannsdorfer will sie für Gründer und Innovatoren interessanter machen. Erinnert fast an sogenannte „Golden Visa“, mit denen reichen Investoren eine schnelle Staatsbürgerschaft im Gegenzug für Millionen Euro erleichtert wird? Malta steht deswegen gerade vor dem EuGH.

Hattmannsdorfer: „Zuwanderung in Beschäftigung, nicht in Grundversorgung.“
Hattmannsdorfer: „Zuwanderung in Beschäftigung, nicht in Grundversorgung.“(Bild: Eva Manhart)

Von Golden Visa will Hattmannsdorfer nicht sprechen. Es gehe darum, „Chancen für jene zu schaffen, die in den Standort investieren“, so der Minister, der „EU-konforme Unternehmermodelle“ forcieren will.

Eine Rolle wird auch die Austria Business Agency spielen. Sie hat bereits über 40 neue Start-ups nach Österreich gebracht. Künftig soll es schnellere Verfahren geben und einen „Talent-Hub“. Es geht um zahlreiche Zielmärkte, allen voran: Deutschland, Frankreich, Schweiz, Großbritannien, Niederlande, Italien, Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn, aber auch die USA, Kanada, China und Japan. Von dort sollen gut qualifizierte Fachkräfte und eben auch Unternehmer und Gründer für Österreich begeistert werden.

Kaum Unternehmer eingebürgert
Bei den über 50 „Promi-Einbürgerungen“ im Vorjahr waren einige Sportler, Künstler und Forscher dabei, aber nur ein Unternehmer. Das bemängelt auch der renommierte Forscher Christian Helmenstein. Er arbeitet nun an einer Studie, die die Effekte von Unternehmer-Zuwanderung untersuchen soll. „Fachkräfte-Migration kann auch für den Wirtschaftsstandort positive Ketteneffekte auslösen. Wo Tauben sind, fliegen Tauben hin“, so Helmenstein.

Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Österreich
Wirtschaftsminister
Loading
