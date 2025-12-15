Aus diesen Ländern will Minister mehr Fachkräfte

Kein „Golden Visa“, aber mehr Unternehmen

Die derzeitige Variante richtet sich vor allem an Angestellte. Zwar gibt es bereits eine Karte für Selbstständige und Startup-Gründer, sie ist aber wenig genutzt, sehr bürokratisch und hat hohe Anforderungen. Hattmannsdorfer will sie für Gründer und Innovatoren interessanter machen. Erinnert fast an sogenannte „Golden Visa“, mit denen reichen Investoren eine schnelle Staatsbürgerschaft im Gegenzug für Millionen Euro erleichtert wird? Malta steht deswegen gerade vor dem EuGH.