„Telefonjoker für Max? Der braucht mich nicht!“

Von Pensionsschock keine Spur – Helmut Marko mag zwar vor knapp einer Woche seine Karriere als Motorsport-Berater bei Red Bull Racing aufgegeben haben, aber Langeweile oder Leere verspürt die steirische Vollgas-Legende keine! Daher ist es für den oftmals als recht trocken verschrienen 82-Jährigen auch überhaupt kein Thema, seinen Ex-Schützling Max Verstappen groß mit Tipps für die Zukunft zu überhäufen. „Max ist vierfacher Weltmeister und zu einem der besten Formel-1-Fahrer der Welt geworden, der braucht mich nicht als Telefonjoker“ …
Generell zeigte sich der Steirer, der über viele Jahre in enger Abstimmung mit Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, seinem Freund, Red Bull Racing mitsteuern durfte, in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ gerührt vom großen Echo, das sein Rückzug ausgelöst hat.
Die vielen positiven Wortmeldungen hätten ihn schon auch überrascht, aber sie zeigten, „dass man vielleicht doch nicht alles falsch gemacht hat“.
„Erfolgsgeschichte, die niemand erwartet hat!“
Und auch wenn das eine oder andere in der Nachbetrachtung anders gelöst werden hätte können, bleibe doch, dass man „als Nicht-Automobil-Hersteller“ vier Fahrer-Weltmeister-Titel mit Sebastian Vettel und Max Verstappen sowie sechs Konstrukteurs-Titel einfahren konnte.
„Eine Erfolgsgeschichte, die niemand erwartet hat, die sich niemand vorstellen hätte können, nicht die Fahrer und auch nicht das Team“, so Marko.
Eine Erfolgsgeschichte, die ohne die Vision und den Mut von Dietrich Mateschitz nicht möglich gewesen wäre, eines Mannes, „der uns gefördert und gefordert hat“.
