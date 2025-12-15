„Telefonjoker für Max? Der braucht mich nicht!“

Von Pensionsschock keine Spur – Helmut Marko mag zwar vor knapp einer Woche seine Karriere als Motorsport-Berater bei Red Bull Racing aufgegeben haben, aber Langeweile oder Leere verspürt die steirische Vollgas-Legende keine! Daher ist es für den oftmals als recht trocken verschrienen 82-Jährigen auch überhaupt kein Thema, seinen Ex-Schützling Max Verstappen groß mit Tipps für die Zukunft zu überhäufen. „Max ist vierfacher Weltmeister und zu einem der besten Formel-1-Fahrer der Welt geworden, der braucht mich nicht als Telefonjoker“ …