Wenn plötzlich alles anders ist

Der Alltag von Familien besteht oft aus kleinen Ritualen, aus Momenten, die Sicherheit geben. Egal, ob es das Frühstück am Küchentisch, der kurze Abschied in der Früh oder die Pläne für das nächste Wochenende sind. Doch was, wenn das Leben plötzlich aus der Spur gerät? Der Tod eines Elternteils trifft Familien meist völlig unerwartet – emotional wie finanziell.
Laut einer aktuellen Studie von Livv.at sehnen sich viele Menschen in Österreich nach Sicherheit, doch nur 24 Prozent besitzen eine Ablebensversicherung. Gleichzeitig halten 56 Prozent sie für sinnvoll. Der Wunsch nach Stabilität ist groß, die tatsächliche Absicherung jedoch gering.
Wenn ein Einkommen wegfällt
Im Falle des Ablebens eines Familienmitglieds reißt es einem förmlich den Boden unter den Füßen davon. Doch nicht nur mit dem Verlust des geliebten Menschen haben die Familien dann zu kämpfen, plötzlich zählt beim Verlust eines Einkommens jeder Euro. Denn während das Leben stehen bleibt, tun es Fixkosten nicht: Miete oder Kreditraten laufen weiter, ebenso Ausgaben für Kindergarten, Betreuung oder Freizeitaktivitäten der Kinder. Staatliche Unterstützung deckt nur einen Bruchteil dessen ab, was nach einem Schicksalsschlag notwendig wäre.
Kein Wunder, dass sich mehr als die Hälfte jener, die eine Ablebensversicherung abgeschlossen haben, deutlich wohler fühlt – sie leben mit dem Wissen, dass ihre Familie nicht völlig ungeschützt wäre. Immer mehr Menschen entscheiden sich aus Verantwortung für eine solche Absicherung – nicht aus Angst.
Mythen und Hürden der Vorsorge
Viele glauben, eine finanzielle Absicherung sei teuer und kompliziert. Ein Irrtum, der oft dazu führt, dass man das Thema lange Zeit aufschiebt, da man denkt, es bleibt einem noch genügend Zeit. Doch manches Mal kann es schnell gehen. Daher zeigen moderne, digitale Anbieter wie Livv.at, dass Vorsorge heute einfacher – und schneller – ist als je zuvor: Beiträge lassen sich online in wenigen Minuten berechnen, Verträge sind klar formuliert und der Abschluss dauert nur wenige Minuten – ganz ohne Papierstapel oder lange Beratungstermine. Vor allem junge Familien profitieren von dieser Flexibilität, weil es ihnen oftmals an der nötigen Zeit fehlt.
Was eine Ablebensversicherung wirklich leistet
Eine Ablebensversicherung schafft Stabilität in einer Phase, in der ohnehin alles Kopf steht. Sie zahlt im Ernstfall einen fixen Betrag aus, damit Angehörige laufende Kosten stemmen, Kredite bedienen oder wichtige Verpflichtungen erfüllen können. Und das oft zu einem Preis, der weniger kostet als ein Streaming-Abo pro Monat. Doch sie bietet mehr als nur Geld: Sie schenkt vor allem Zeit. Zeit zum Atmen, Zeit für Orientierung und Zeit, wichtige Entscheidungen ohne finanziellen Druck zu treffen.
Wie viel Schutz braucht Ihre Familie?
Auf Livv.at lässt sich der individuelle Bedarf kostenlos und unverbindlich in wenigen Klicks berechnen – einfach, schnell und digital. Für alle, die ein Stück Sicherheit schaffen wollen, bevor das Leben plötzlich anders wird.