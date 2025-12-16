Wenn plötzlich alles anders ist

Der Alltag von Familien besteht oft aus kleinen Ritualen, aus Momenten, die Sicherheit geben. Egal, ob es das Frühstück am Küchentisch, der kurze Abschied in der Früh oder die Pläne für das nächste Wochenende sind. Doch was, wenn das Leben plötzlich aus der Spur gerät? Der Tod eines Elternteils trifft Familien meist völlig unerwartet – emotional wie finanziell.