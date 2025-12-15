Kilometerweit zu hören
Explosion in Wohnhaus in Frankreich: 2 Kinder tot
In der französischen Kleinstadt Trévoux nahe Lyon hat es eine Explosion in einem Wohngebäude gegeben – zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren kamen bei dem Unglück ums Leben.
Die Explosion ereignete sich im Erdgeschoss des vierstöckigen Hauses, wie die Präfektur mitteilte. Der Knall war laut französischen Medien kilometerweit zu hören. Nach vorläufigen Angaben gab es sechs „Opfer“, darunter die beiden Kinder. In französischen Medien war zuvor von mindestens fünf Verletzten die Rede.
In diesem Beitrag sieht man Bilder von dem Einsatz:
Der Rettungseinsatz dauerte am Abend noch an. Bei zwei nahe gelegenen Schulen gab es zudem zerbrochene Fenster. Was die Explosion ausgelöst hatte, teilten die Behörden zunächst nicht mit. „Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich zu meiden“, hieß es seitens der Präfektur. Es wurde demnach eine Notunterkunft und eine medizinisch-psychologische Notfallstelle eingerichtet.
