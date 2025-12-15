„Eine Erinnerung, wie brüchig der Friede ist“

Auch der oö. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) nahm die mehr als neunstündige Anreise (per Bahn nach Wien, dann per Flieger nach Frankfurt, von dort per Bus weiter) auf sich und betonte den Wert der oö. Tradition des Friedenslichts. Es kam heuer übrigens schon zum 30. Mal nach Straßburg.