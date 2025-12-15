Sondersitzung vor Weihnachten: Darum geht es

Maßnahmen gilt als umstritten

Politisch ist die Maßnahme umstritten: Die FPÖ hält die Senkung für „zu spät“ und eine „Alibimaßnahme“ und fordert unter anderem eine stärkere Entlastung für Unternehmen sowie eine Senkung der Umsatzsteuer auf Energie von 20 auf 10 Prozent. Die SPÖ verweist hingegen auf eine „konkrete Entlastung“, die ab 1. Jänner 2026 auf der Rechnung spürbar sein soll, und betont, die Finanzierung solle über Ausschüttungen aus Staatsbeteiligungen erfolgen.