Femizide erschüttern: „Schluss mit Schweigekultur“

„Femizid“ ist ein umstrittener und emotional aufgeladener Begriff.

Ursprünglich bekannt wurde der „Femizid“ 1976 durch Soziologin Diana Russell. Er definierte den Mord einer Frau durch einen Mann.

Viele feministische Organisationen definieren „Femizid“ als Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts, also aus patriarchaler Kontrolle, Macht oder Besitzdenken heraus.

Manche wissenschaftliche Arbeiten zählen nur Partnerschaftstötungen dazu (z.B. durch Ehemann/(Ex-)Partner).

Andere fassen auch strukturelle Femizide (z.B. mangelnder staatlicher Schutz, systemische Gewalt) darunter.

Der Begriff „Femizid“ wird heutzutage also nicht immer einheitlich verwendet – weder in Medien noch in Politik, Wissenschaft oder Rechtsprechung.

So zählen die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser im Jahr 2025 bis jetzt 15 Femizide.

Die „Krone“ hingegen geht von 16 Femiziden aus und zählt den Mord an einer Mutter, die von ihrer Tochter getötet wurde, bei der Liste dazu.