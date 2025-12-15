Biber-Baum fiel auf Straße – Auto fuhr hinein

Frühalarm für die Feuerwehr Oberndorf: Auf der B156a krachte Montagmorgen ein Autolenker in der Dunkelheit in einen umgestürzten Baum. Ursache dürfte ein Biber sein, der den Stamm stark angenagt hatte. Die Straße musste einseitig gesperrt werden, die Feuerwehr räumte die Fahrbahn.
Im Salzburger Oberndorf wurde die Feuerwehr am Montag gegen 5.01 Uhr zu einem Einsatz auf die B156a gerufen. Kurz nach dem Ortsschild bei der Oichtensiedlung lag ein umgestürzter Baum quer über der Fahrbahn. Ein Autolenker hatte das Hindernis in der morgendlichen Dunkelheit übersehen und war mit dem Stamm kollidiert.
Wie sich vor Ort zeigte, war der Baum zuvor offenbar von einem Biber stark angenagt worden und in der Folge umgestürzt. Die Feuerwehr zerlegte den Baum, entfernte Stamm und Kleinteile von der Straße und sperrte die Straße während der Aufräumarbeiten einseitig. Im Einsatz standen das Kommando- und ein Rüstlöschfahrzeug mit elf Mitgliedern sowie eine Polizeistreife.
