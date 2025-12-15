Biber-Baum fiel auf Straße – Auto fuhr hinein

Wie sich vor Ort zeigte, war der Baum zuvor offenbar von einem Biber stark angenagt worden und in der Folge umgestürzt. Die Feuerwehr zerlegte den Baum, entfernte Stamm und Kleinteile von der Straße und sperrte die Straße während der Aufräumarbeiten einseitig. Im Einsatz standen das Kommando- und ein Rüstlöschfahrzeug mit elf Mitgliedern sowie eine Polizeistreife.