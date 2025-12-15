Weltstar spaziert mit Sturmmütze durch New York

Ja, wer ist denn das? Unter einer Sturmmütze versteckt spazierte Neymar Jr. mit seiner Freundin Bruna Biancardi inkognito durch das weihnachtliche New York. Brasiliens Nationalcoach Carlo Ancelotti dürfte das gar nicht gerne sehen.
Neymar posiert vor einem Fahrzeug des NYPD und steht mit Model-Freundin Bruna mitten am Times Square – und das, ohne dabei erkannt zu werden. Kein Wunder! War er doch dank seines 5000 Euro teuren Louis-Vuitton-Mantels und einer weißen Sturmmütze quasi undercover unterwegs. Erst ein Instagram-Post brachte schließlich Licht ins Dunkel.
Ob das die richtige Vorbereitung auf eine Knie-OP ist? Erst feierte Neymar in Miami tagelang den Klassenerhalt mit dem FC Santos, dann spaziert er durch das eiskalte New York – dabei will der 33-jährige Brasilianer doch eigentlich noch auf den WM-Zug aufspringen.
„Ich schulde niemandem etwas.“
Teamchef Ancelotti meinte jedenfalls zuletzt: „Wir müssen an Brasilien denken – mit oder ohne Neymar. Die endgültige Liste wird im März erstellt. Wenn Neymar fit ist und besser als andere, wird er bei der WM spielen. Aber ich schulde niemandem etwas.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.