Weltstar spaziert mit Sturmmütze durch New York

Neymar posiert vor einem Fahrzeug des NYPD und steht mit Model-Freundin Bruna mitten am Times Square – und das, ohne dabei erkannt zu werden. Kein Wunder! War er doch dank seines 5000 Euro teuren Louis-Vuitton-Mantels und einer weißen Sturmmütze quasi undercover unterwegs. Erst ein Instagram-Post brachte schließlich Licht ins Dunkel.