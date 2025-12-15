Vorteilswelt
Erkennen Sie ihn?

Weltstar spaziert mit Sturmmütze durch New York

Fußball International
15.12.2025 20:47

Ja, wer ist denn das? Unter einer Sturmmütze versteckt spazierte Neymar Jr. mit seiner Freundin Bruna Biancardi inkognito durch das weihnachtliche New York. Brasiliens Nationalcoach Carlo Ancelotti dürfte das gar nicht gerne sehen.

0 Kommentare

Neymar posiert vor einem Fahrzeug des NYPD und steht mit Model-Freundin Bruna mitten am Times Square – und das, ohne dabei erkannt zu werden. Kein Wunder! War er doch dank seines 5000 Euro teuren Louis-Vuitton-Mantels und einer weißen Sturmmütze quasi undercover unterwegs. Erst ein Instagram-Post brachte schließlich Licht ins Dunkel. 

Ob das die richtige Vorbereitung auf eine Knie-OP ist? Erst feierte Neymar in Miami tagelang den Klassenerhalt mit dem FC Santos, dann spaziert er durch das eiskalte New York – dabei will der 33-jährige Brasilianer doch eigentlich noch auf den WM-Zug aufspringen.

Lesen Sie auch:
Neymar mit seiner Freundin Bruna Biancardi
Jetzt Knie-OP
Party-Nacht in Miami! So ausgelassen feiert Neymar
11.12.2025

„Ich schulde niemandem etwas.“
Teamchef Ancelotti meinte jedenfalls zuletzt: „Wir müssen an Brasilien denken – mit oder ohne Neymar. Die endgültige Liste wird im März erstellt. Wenn Neymar fit ist und besser als andere, wird er bei der WM spielen. Aber ich schulde niemandem etwas.“

krone Sport
krone Sport
