„Krone“-Adventkalender

Tür 16: Ihre Kenwood Titanium Chef Patissier XL

Advent
16.12.2025 00:01
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Der Advent schreitet voran und der „Krone“-Adventkalender hält auch in den kommenden Tagen noch viele Überraschungen für Sie bereit. Wir verlosen 7 Titanium Chef Patissier XL von Kenwood. Wie Sie teilnehmen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 7 x 1 Titanium Chef Patissier XL von Kenwood

(Bild: Kenwood, Alberto Blasetti)

Die Chef, die wiegt und wärmt! 
Die Titanium Chef Patissier XL von Kenwood wurde für Hobbybäcker entwickelt, die mehr von ihrer Küchenmaschine verlangen. Eine Küchenmaschine, in der Sie Teig gehen lassen oder Schokolade schmelzen können. Sie verfügt über eine integrierte Waage, einen Touchscreen mit sechs voreingestellten Programmen, zwei Rührschüsseln und eine Rührschüssel-Innenbeleuchtung.

Zum Gewinnspiel

Türchen öffnen und gewinnen! (Link: Mediaprint)

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden. 
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen! 

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

