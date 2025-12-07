„Niederlage im Derby schmerzt immer besonders!“

„Das Grazer Derby und ich werden keine großen Freunde mehr“, war GAK-Goalie Jakob Meierhofer schwer enttäuscht. Beim ersten Tor von Sturm nach einem Corner machte er keine besonders glückliche Figur. „Wir haben es gründlich analysiert, in den letzten Spielen haben sie 90 Prozent der Eckbälle auf die erste Stange geflankt. Den ersten im Spiel ebenso“, sagt der Tormann. „Beim zweiten Eckball bin ich wieder dort gestanden, habe ich mich aber zu einem Schritt verleiten lassen. Dann haben wir es an der zweiten Stange nicht mehr verteidigen können, weil Sturm Beres Owusu auch mit gleich drei Spielern überladen hat.“