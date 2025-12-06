Vater rettet Lukas (41) nach Fehldiagnose Leben

Eine lebensrettende Entscheidung

Doch Josef Z. spürt, dass sich der Zustand seines Sohnes immer mehr verschlechtert: „Lucky konnte kaum noch tief durchatmen und wirkte benommen. Da ist mir mulmig geworden.“ Die lebensrettende Entscheidung des Papas: Er rast mit seinem Sohn ins Spital nach Baden (NÖ). Dort wird binnen Minuten klar, dass der Mann alles andere als ein Routineproblem hat. Die Ärzte reagieren sofort: Röntgen, Monitoring – und plötzlich geht alles schnell.