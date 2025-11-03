Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein

Zwei Wochen Tiefschlaf, zwei Monate Krankenhaus

Doch so weit kam es nicht, denn kurz darauf verlor die junge Frau das Bewusstsein. Die Rettung brachte sie ins Donauspital, wo sie sofort operiert wurde. Offenbar kam es zu einer schweren Blutvergiftung durch ein fleischfressendes Bakterium – zwei Wochen lang kämpften Ärzte im AKH um das Leben der Mutter eines einjährigen Buben. Sie überlebte. Aber: Am 14. August musste ihr der Oberschenkel amputiert werden. Die Familie vermutet einen Zusammenhang mit einem Insektenstich.