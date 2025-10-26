Trotz Lebensgefahr abgewiesen: Patientin (55) tot

Weil sie Schmerzen in der Brust hatte, suchte eine Mühlviertlerin (55) Hilfe in der Notaufnahme des Krankenhauses Rohrbach – und kam dort nicht mehr lebend heraus. Die Ärzte diagnostizierten einen Riss in der Hauptschlagader und ordneten sofort die Verlegung in eine Spezialklinik an. Doch die Frau wurde von allen Krankenhäusern abgewiesen.