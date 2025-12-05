Großer Andrang auf die neuen Fahrpläne am Bahnhof

Im Zug nach Wolfsberg wird täglich gearbeitet

Auch Eva-Maria Kölbl-Perner nutzt die neue Mobilität. „Ich arbeite bei der Katholischen Kirche, reise immer mit dem Zug von Wolfsberg nach Klagenfurt. Um 6.30 Uhr morgens fahre ich weg, um 7 Uhr bin ich schon in der Landeshauptstadt“, erzählt die Kärntnerin. „Ich habe zwar ein Auto zu Hause, fahre aber schon seit 15 Jahren mit dem Zug. Und ich liebe die Fahrten. Ich habe meinen Laptop mit, arbeite damit. Ich nütze die Zeit für dienstliche Erledigungen, dafür ist das Zugfahren ideal. Man kann telefonieren und die Zeit verfliegt.“