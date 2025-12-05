Großer Andrang auf die neuen Fahrpläne am Bahnhof

Die Koralmbahn wird viele Kärntner in die Züge locken. Die Kärntner Linien hatten den ersten Info-Stand über die neuen Fahrpläne der Züge und Busse am Hauptbahnhof Klagenfurt. Der Andrang war groß, auch viele Senioren kamen.
Seit Wochen steht die neue Mobilität im Mittelpunkt. Mit der Koralmbahn wird sie auf ein neues Level gehoben. Die Kärntner Linien machen Info-Stände, informieren die Bürger über die Fahrpläne, heute zwischen 9 und 18 Uhr gibt es im Einkaufscenter City Arkaden in Klagenfurt Auskünfte. Die Koralmbahn düst ab 14. Dezember 29 Mal an einem Tag in nur 41 Minuten von Graz nach Klagenfurt.
„Auch die Busse haben künftig neue Abfahrtszeiten, es wird auch viel mehr Busverbindungen geben“, sagt Madlin Peko vom Verkehrsverbund Kärnten. Viele Bürger holten sich am Stand viele Infos ab. Unter wir-verbinden.at gibt es online alle Neuigkeiten. „Das Angebot der Österreichischen Bundesbahnen wird massivst ausgebaut, die Leute beschäftigen sich damit“, sagt Peko.
Infos zu Fahrplänen und Co. gibt es am 6. Dezember zwischen 9 und 18 Uhr im Einkaufszentrum City Arkaden in Klagenfurt.
Informationen über die neue Mobilität mit der Koralmbahn erhält man online unter wir-verbinden.at
Mehr als doppelt soviel Angebot wie bisher
Derzeit gibt es im Zugverkehr zwischen Klagenfurt und St. Paul/Lav. täglich 22 Verbindungen, ab 17. Dezember werden es im Nah- und Fernverkehr 53 sein. Zwischen Klagenfurt und Villach fahren derzeit täglich 54 Züge, ab 17. Dezember steigt die Zahl im Nah- und Fernverkehr auf 88 an.
Im Zug nach Wolfsberg wird täglich gearbeitet
Auch Eva-Maria Kölbl-Perner nutzt die neue Mobilität. „Ich arbeite bei der Katholischen Kirche, reise immer mit dem Zug von Wolfsberg nach Klagenfurt. Um 6.30 Uhr morgens fahre ich weg, um 7 Uhr bin ich schon in der Landeshauptstadt“, erzählt die Kärntnerin. „Ich habe zwar ein Auto zu Hause, fahre aber schon seit 15 Jahren mit dem Zug. Und ich liebe die Fahrten. Ich habe meinen Laptop mit, arbeite damit. Ich nütze die Zeit für dienstliche Erledigungen, dafür ist das Zugfahren ideal. Man kann telefonieren und die Zeit verfliegt.“
