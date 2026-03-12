Vorteilswelt
Bei Tirreno Adriatico

Von Motorrad erwischt! Gogl schwer gestürzt

Sport-Mix
12.03.2026 20:18
Michael Gogl am Boden – weiter vorne sieht man noch das am Sturz beteiligte Begleit-Motorrad
Michael Gogl am Boden – weiter vorne sieht man noch das am Sturz beteiligte Begleit-Motorrad(Bild: www.eurosport.fr (Screenshot))
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Was für ein böser Zwischenfall beim Rad-Klassiker Tirreno Adriatico: Auf der 4. Etappe des Rennens zwischen den zwei Meeren ist der Österreicher Michael Gogl von einem Motorrad angefahren worden und dadurch schwer zu Sturz gekommen!

0 Kommentare

Ganz aufgelöst wurden die Umstände des Sturzes in der TV-Übertragung zunächst nicht, da war am Bildrand lediglich zu sehen, dass der österreichische Fahrer des Teams Alpecin Premier Tech auf die Straße fiel und ein Begleit-Motorrad knapp an ihm vorbeifuhr.

Lenker verfing sich im Motorrad
Wie es später hieß, hatte der Fahrer des Motorrads den Österreicher knapp 30 Kilometer vor dem Ziel überholen wollen, als sich der Lenker von Gogls Rad ob des zu geringen Seitenabstands in dem Bike verfing – und so den Unfall auslöste …

Immerhin: Obwohl Gogl zunächst verwirrt und schwer angeschlagen wirkte, nur mühsam an den Straßenrand rutschte, konnte er die Etappe beenden. Laut seines Teams scheint er mit Abschürfungen und Prellungen davongekommen zu sein, er wird die Tirreno Adriatico weiterhin bestreiten.

Sport-Mix
12.03.2026 20:18
