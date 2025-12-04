Holen Sie Scheiblhofer auf die Home-Party!

Nicht möglich, Freunde zu einem Trip nach Andau zu überreden? Gar nicht mehr nötig, holen Sie die Verkostung nach Hause!
Eine Weinverkostung mit dem Winzer ist immer etwas besonderes. Aber dafür braucht man Zeit, man muss entweder – wenn weiter weg – ein Zimmer buchen, einer trinkt nicht mit oder man muss ein Taxi organisieren. Alles Dinge, die einen oft von einem Trip zu einem Winzer abhalten.
Weinverkostungsset
Hier möchte Erich Scheiblhofer aus Andau Abhilfe schaffen. Er bringt mit „The Wine Party“ ein neu entwickeltes Weinverkostungsset auf den Markt, das professionelle Weinverkostungen in die eigenen vier Wände holt. Das Verkostungsset enthält sechs ausgewählte Weine, eine übersichtliche Mappe mit klaren Anleitungen zum professionellen Verkosten und
Weinbeschreibungskarten, die persönlich von Erich Scheiblhofer definiert wurden. Damit richtet sich das Paket sowohl an echte Weinliebhaber, als auch an jene, die das noch werden möchten. „Ein Verkostungsblock für die Weine ermöglicht es, persönliche Eindrücke zu Duft, Farbe und Geschmack aufzuschreiben. Anschließend kann man seine Notizen direkt mit der offiziellen Beschreibung der Weine vergleichen“, erklärt Erich Scheiblhofer.
Empfohlen wird, die Verkostung mit einem genussvollen Abendessen zu verbinden. Zum Start gibt es einen leichten Frizzante Rosé, zur Vorspeise Sauvignon Blanc und Gelber Muskateller. Zum Hauptgang werden der Zweigelt Neusiedlersee DAC gefolgt von Big John kredenzt. Den Abschluss bildet „The Legend“. Kostenpunkt: 65 Euro. Erhältlich direkt bei Scheiblhofer und via Online-Shop.
