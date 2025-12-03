Schellhorn: Autos müssen öfter zum Pickerl

Die Bundesregierung hat am Mittwochvormittag vor dem Ministerrat angekündigt, mit einem Maßnahmenpaket die Wirtschaft wieder in Schwung bringen zu wollen. Insgesamt sollen 114 Vorschriften abgeschafft oder neu geregelt werden. Ein Punkt, der die meisten Menschen in Österreich betreffen wird: Autos müssen in Zukunft häufiger zum Pickerl.