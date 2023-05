Hyundai Ioniq 6: Schonungslos auf der Langstrecke

Das Laden ist ein Highlight des Ioniq 6. Fährt man eine Ladestation mit aktiver Routenführung an, wird die Batterie vorkonditioniert und ermöglicht eine sehr hohe Ladeleistung. Hyundai gibt 221 kW als Maximum an, tatsächlich waren es meist 230 kW. Der offizielle Wert von 18 Minuten für ein Laden von 10 auf 80 Prozent ist kein reiner Papierwert, sondern realistisch. Wenn man etwas Pause macht, kommt man sogar an die 100 Prozent heran, weil die Ladeleistung auch über 80 Prozent nicht so stark einbricht wie bei manchen anderen Herstellern. Dazu kommt, dass dank des 800-Volt-Systems die Ladeverluste geringer sind als üblich.