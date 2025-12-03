„Dringende Aufgaben wie die Förderung des interkulturellen Dialogs, die Bekämpfung von Manifestationen des Neonazismus, der Islamophobie und der Christenfeindlichkeit sowie der Schutz der Rechte ethnischer Minderheiten und Gläubiger wurden von der Tagesordnung gestrichen“, meint Lawrow in einem Gastbeitrag für die Zeitung „Rossijskaja Gazeta“. „Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE, das berüchtigte ODIHR, vernachlässigt seine Pflichten und schenkt dem gesetzwidrigen Verhalten des neonazistischen Regimes in Kiew und der herrschenden Kreise in den baltischen Staaten und Moldawien, die rassistische Gesetze verabschieden und die lokale russische Bevölkerung rücksichtslos diskriminieren, keine Beachtung.“