Leak aufgetaucht! Ist das Bayerns Trikot für 2026?

Ein halbes Jahr bevor es präsentiert werden soll, kursieren auf X und Co. bereits erste Bilder des angeblichen Bayern-Trikots für die Saison 2026/27. Viele Fans dürften sich über den Look freuen, hatten sie doch eine Rückkehr zu alten Traditionen gefordert.
Nachdem die Münchner in den vergangenen Jahren vermehrt mit den Farben experimentiert hatten, sollen Harry Kane und Co. kommende Saison wieder fast gänzlich in Rot auflaufen. Lediglich Ärmel und Kragen wurden in dem von „Footyheadlines“ geleakten Dress in Weiß gehalten. Zarte goldene Elemente erinnern zudem an das Trikot der Triple-Saison 2012/13.
Der deutsche Rekordmeister hat das Trikotdesign bislang nicht öffentlich bestätigt und wird das wohl noch länger nicht tun. Traditionell präsentiert der FC Bayern seine neue Wäsch‘ im Mai. Wer sich das Dress gerne zulegen will, wird somit wohl noch ein Weilchen warten müssen.
