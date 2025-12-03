Leak aufgetaucht! Ist das Bayerns Trikot für 2026?

Nachdem die Münchner in den vergangenen Jahren vermehrt mit den Farben experimentiert hatten, sollen Harry Kane und Co. kommende Saison wieder fast gänzlich in Rot auflaufen. Lediglich Ärmel und Kragen wurden in dem von „Footyheadlines“ geleakten Dress in Weiß gehalten. Zarte goldene Elemente erinnern zudem an das Trikot der Triple-Saison 2012/13.