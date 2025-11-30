Die größten Irrtümer der EU beim Verbrenner-Aus

Ab 2035 dürfen in der EU keine neuen Pkw mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden, die CO2 ausstoßen. Das Verbot ist umstritten, der Widerstand unter den Mitgliedsstaaten, allen voran Deutschland, wächst. Bei ihrer Planung für die Jahre 2020 bis 2035 hat die EU viele Annahmen getroffen, die sich als falsch herausgestellt haben.