„Neue Influenza-Variante könnte ansteckender sein“

Mutation betrifft nur einen Typ im Impfstoff

Wie gut der aktuelle Impfstoff gegen die neue Variante hilft, lässt sich laut Széll erst nach der Infektion beantworten. Die Mutation betreffe nur einen von drei Influenza-Virus-Typen, die im Impfstoff enthalten sind. Grundsätzlich wird eine jährliche Impfung empfohlen, da der Schutz nur wenige Monate hält. Seit vergangenem Jahr ist sie für alle kostenlos und unter anderem in Impfzentren sowie bei Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern erhältlich. „Auch jetzt macht die Impfung auf jeden Fall noch Sinn, dann ist man rechtzeitig vor dem bevorstehenden Höhepunkt ideal vor einem schweren Verlauf geschützt“, sagte Széll.