Frühere EU-Chefdiplomatin wieder auf freiem Fuß

Die belgische Polizei hat Räume des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) in Brüssel, der Eliteuniversität College of Europe in Brügge und die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Im Mittelpunkt steht eine Ausschreibung für ein neunmonatiges Ausbildungsprogramm für Nachwuchsdiplomatinnen und Nachwuchsdiplomaten in den Jahren 2021 und 2022. Die Ausschreibung war vom diplomatischen Dienst vergeben worden, das College bekam den Zuschlag.