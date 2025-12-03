Kabelloses Laden funktioniert auch bei E-Autos

Um das induktive Laden zu testen, wurde auf dem Campus der Empa in Dübendorf im Kanton Zürich eine induktive Ladestation errichtet. Mehrere Elektroautos wurden zudem mit speziellen Empfängerspulen ausgestattet, die die Energie aus einem Magnetfeld aufnehmen können. Nach Sicherheitstests erhielten die umgebauten Fahrzeuge eine Einzelzulassung für Schweizer Straßen.