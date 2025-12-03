Lindsey Vonn: Kampfansage und Wunsch nach Karriere

„Ich muss niemandem mehr etwas beweisen“

Die Situation ist im Vergleich zu 2010, wo sie Olympiasiegerin wurde, freilich eine ganz andere. „Damals ging ich in die Spiele mit einem ungeheuren Druck auf meinen Schultern, war noch keine Olympiasiegerin. Ich erinnere mich noch, wie ich in den Raum zur Pressekonferenz kam und es mir den Atem raubte. Man muss sich erinnern: Olympia fand in Nordamerika statt, ich war auf dem Cover von „Sports Illustrated“. Es hätte kein höherer Druck auf mich wirken können. Außerdem war ich im Vorfeld verletzt gewesen und hatte zwei Wochen nicht Skifahren können. Trotzdem fand ich einen Weg zum Sieg in der Abfahrt. Jetzt ist die Situation komplett anders. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen! Ich habe bereits alles gewonnen, was ich gewinnen wollte“, so Vonn.