Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es ist zu wenig“

Weltcup-Aus droht! Skisprung-Legende angezählt

Ski Nordisch
03.12.2025 11:07
Skisprung-Legende Simon Ammann
Skisprung-Legende Simon Ammann(Bild: GEPA)

Bereits früh in der Saison ist Skisprung-Legende Simon Ammann angezählt. Bei den kommenden Bewerben muss der 44-jährige Schweizer liefern, sonst droht das Weltcup- und Olympia-Aus.

0 Kommentare

Wie man Olympia-Gold holt, braucht man Ammann jedenfalls nicht erklären. Sowohl 2002 in Salt Lake City, als auch 2010 in Vancouver kürte sich der Schweizer zum Doppel-Olympiasieger. Eine Leistung, mit der sich der heute 44-Jährige seinen Platz in den Skisprung-Geschichtsbüchern gesichert hat. Der Routinier will den Zauber der Winterspiele ein weiteres Mal erleben und kämpft deshalb verbissen um seine Chance. Doch nun gibt’s heftigen Gegenwind.

„Von ihm muss mehr kommen. Es war zu wenig. Wenn ich die Sprünge mit denen im Sommer vergleiche, hat er noch viel Steigerungspotenzial“, äußert Martin Künzle, Coach der Schweizer Skispringer, gegenüber dem „Blick“ Kritik an Ammann.

Zitat Icon

Von ihm muss mehr kommen. Es war zu wenig.

Martin Künzle, Coach der Schweizer Skispringer, gegenüber dem „Blick“

Erst einmal in den Punkten
Nach enttäuschenden Leistungen zuvor holte Ammann am Samstag in Ruka als 28. erstmals Weltcup-Punkte. Ein Resultat, das jedoch mit etwas Glück zustande kam. „Der Wind spielte verrückt. Einige Athleten sind regelrecht abgestürzt. Deshalb kann man diesen Wettkampf nicht gleich wie die anderen bewerten“, betont Künzle.

Ins Schweizer Team kehrt Killian Peier zurück, dafür wird Juri Kesseli, der als Versprechen für die Zukunft gilt, degradiert. „Er ist noch sehr jung und braucht jetzt einige Trainingseinheiten. Weil mit den Sprüngen zuletzt gewinnst du im Weltcup überhaupt nichts“, so Künzle. Und vor den kommenden Springen in Wisla wächst der Druck auf Ammann, dem vierfachen Olympiasieger droht das Abstellgleis.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
299.222 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
154.873 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.341 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1085 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
791 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
636 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Ski Nordisch
„Es ist zu wenig“
Weltcup-Aus droht! Skisprung-Legende angezählt
Adventkalender
3. Dezember: Haube & Kappe für eisige Wintertage
Baby-Alarm bei ÖSV-Ass
Kraft scherzt: „Wenn sie anruft, drück sie weg“
Kontrahent verletzt
„Inakzeptabel!“ Olympiasieger rastet völlig aus
Nach Punkte-Bestmarke
Kraft jagt Mega-Rekord: „Traum jedes Skispringers“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf