„Krone“-Adventkalender

Tür 3: 4 x 2 Nächtigungen im Hideaway Montestyria

Advent
03.12.2025 00:01
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Der heutige Preis im „Krone“-Adventkalender unterstützt Sie bei Ihrer Urlaubsplanung. Wir verlosen 4 x 2 Nächtigungen im 4-Sterne-Superior-Hotel Montestyria in Mariazell. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 4 x 2 Nächtigungen im Hideaway Hotel Montestyria

(Bild: www.lifepictures.at)

Ruhe als neuer Luxus in Mariazell
 Eingebettet in die verschneite Bergwelt erleben Sie in Montestyria die perfekte Winterauszeit. Erholsame Tage in exklusiven Chalets und Suiten, Winterwandern durch verschneite Landschaften, Rodeln und Skifahren auf der direkt vorbeiführenden Piste sowie gemütliches Entspannen bei knisterndem Kaminfeuer: ein Ort zum Wohlfühlen, Abschalten und Genießen mitten im Winterparadies. Das charmante Boutique-Hotel Montestyria verbindet Gastfreundschaft und Luxus-Feeling und bietet seinen Gästen eine Oase der Ruhe und Entspannung.

Hier geht's zum Adventkalender

Türchen öffnen und gewinnen! (Link: Mediaprint)
Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Kostenloser Newsletter-Service
Unsere E-Mail-Abonnenten haben die Nase vorn: In unserem Gewinnspiel-Newsletter bekommen Sie täglich präsentiert, welcher Preis sich hinter dem aktuellen Adventkalendertürchen verbirgt. Und das kostenlos in Ihrem persönlichen Mailpostfach! Melden Sie sich hier an:

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

