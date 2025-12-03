Altersdiskriminierung? Swarovski im Visier der AK

„Konzernführung steht unter Beobachtung“

AK-Boss Zangerl stellte klar, dass er „keine Form der Altersdiskriminierung dulden“ werde. „Sollte das so sein, werden wir uns jeden Fall juristisch genau ansehen und auch rechtlich dagegen vorgehen. Denn hier geht es um kein Kavaliersdelikt, sondern um einen Verstoß gegen geltende Arbeitsrechtsbestimmungen.“ Die Konzernführung und ihr Auftreten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber würden jedenfalls unter Beobachtung stehen, machte Zangerl zudem deutlich.