Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lauge statt Wasser?

Verätzungsopfer (62): „Es brannte wie die Hölle“

Wien
03.12.2025 12:00
Robert H. liegt seit Freitag mit schweren Verätzungen in Mund-, Speiseröhre und Magen im Spital.
Robert H. liegt seit Freitag mit schweren Verätzungen in Mund-, Speiseröhre und Magen im Spital.(Bild: Robert Hornacek)

Beim Genuss eines „Mineralwassers“ in einem Lokal beim Wiener Schlingermarkt erlitt ein Gast schwere Verätzungen in Mund-, Speiseröhre und Magen – wir berichteten. Opfer Robert H. schildert der „Krone“, wie es zu den Verletzungen gekommen ist. 

0 Kommentare

Am vergangenen Freitag ging der 62-Jährige in das Imbisslokal am Markt, bestellte sich ein Essen und ein Mineralwasser. Der Verschluss sei lose auf der Mineralwasserflasche (einer italienischen Marke) aufgeschraubt gewesen. Er nahm sie ab, goss die durchsichtige Flüssigkeit in sein Trinkglas. Dann brach für ihn die Hölle los.

Zitat Icon

Wir ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Chefinspektorin Manuela Rossmann

„Es waren unglaubliche Schmerzen. Es geht mir bis heute sehr schlecht“, schildert der Pensionist. Andere Gäste tippten auf eine allergische Reaktion und alarmierten die Rettung. Wie berichtet, stellte eine Blutanalyse eine Vergiftung fest.

Die Einsatzkräfte stellen die mysteriöse Flüssigkeit sicher und übergaben die Flasche der Polizei. Chefinspektorin Manuela Rossmann: „Wir ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung.“ 

Putzmittel statt Wasser?
Nun wird die Flüssigkeit im Labor untersucht. Das Ergebnis steht noch aus. Wurde Robert H. versehentlich ein Putzmittel verabreicht, das umgefüllt und ohne Aufsicht im Lokal herumstand? Erste Hinweise deuten auf eine Lauge hin.

Lesen Sie auch:
Ein einfaches Glas Wasser in einem Lokal ist einem Wiener zum Verhängnis geworden (Symbolbild).
In Lokal vergiftet
Wiener trank Mineralwasser und erlitt Verätzungen
02.12.2025

Das Wiener Marktamt hat sofort sämtliche anderen Getränkeflaschen der Lokalität untersucht und keine Beeinträchtigungen festgestellt. Laut Marktamtsprecher Alexander Hengl gab es auch beim Importeur der Marke keine Auffälligkeiten. Die „Krone“ versuchte – bisher vergeblich – den Wirt zu erreichen. Seine Aussage wird auch für die Ermittler von höchstem Interesse sein. 

Der frühere Hauswart liegt immer noch in der Klinik Favoriten, wo er gut betreut wird. Er fordert Aufklärung, denn der Vorfall könnte seine Gesundheit lange beeinträchtigen. 

Ein Sprecher des Wiener Gesundheitsverbundes erklärt: „Der Patient weist Verätzungen in der Mundschleimhaut, der Speiseröhre und dem Magen auf. Nach aktuellem Stand kann in den nächsten Tagen wieder mit der Essensaufnahme begonnen und der Patient voraussichtlich Anfang nächster Woche entlassen werden. Langfristig kann es aufgrund der Verätzungen zu Verengungen kommen, die dem Patienten Probleme bereiten könnten.“

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
2° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
2° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
303.484 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
155.471 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.701 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1093 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
793 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
636 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Wien
Fühlte sich „bedroht“
Wien: Mann (69) zielte mit Waffe auf Lokalbesucher
Fataler Unfall in Wien
Fußgänger (85) stirbt nach Kollision mit Pkw
Lauge statt Wasser?
Verätzungsopfer (62): „Es brannte wie die Hölle“
Klinik Donaustadt:
„Neue Influenza-Variante könnte ansteckender sein“
Highlight 2026
„Krone“ holt Parov Stelar in die Wiener Stadthalle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf