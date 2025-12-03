Verätzungsopfer (62): „Es brannte wie die Hölle“

Die Einsatzkräfte stellen die mysteriöse Flüssigkeit sicher und übergaben die Flasche der Polizei. Chefinspektorin Manuela Rossmann: „Wir ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung.“

Putzmittel statt Wasser?

Nun wird die Flüssigkeit im Labor untersucht. Das Ergebnis steht noch aus. Wurde Robert H. versehentlich ein Putzmittel verabreicht, das umgefüllt und ohne Aufsicht im Lokal herumstand? Erste Hinweise deuten auf eine Lauge hin.