Leyla (7) lässt sich ihre Lebenslust nicht nehmen

Ein kleines Mädchen aus Oberösterreich leidet an einer heimtückischen und unheilbaren Krankheit. Doch die Siebenjährige beweist auch in lebensbedrohlichen Situation Durchhaltevermögen und großen Mut. Jetzt rückt die „Krone“-Familie fest zusammen und will die Ersatzmama von Layla unterstützen.
Die siebenjährige Leyla hat in ihrem kurzen Leben schon mehr mitgemacht als so mancher in mehreren Jahrzehnten. Und dennoch – oder gerade deshalb – ist sie ein lebenslustiges Kind und eine echte Kämpferin. Ihr Start ins Leben war schon ungewöhnlich. „Meine Tochter war 16, als sie Leyla bekam“, erzählt die 45-jährige Daniela, die Oma und Mama zugleich ist. Denn der Kindsvater „verabschiedete“ sich, die 16-Jährige war überfordert.
Niederschmetternde Diagnose
„Ich hab’ Leyla dann zu mir genommen. Sie sagt Mama zu mir“, erzählt die Ersatzmama, die alles für ihre Ziehtochter macht. Und das ist nicht wenig. Denn seit dem Juni 2023 ist nichts mehr, wie es war: „Sie hat immer gehustet und hat immer so komische blaue Flecken und einen dicken Bauch gehabt. Wir sind dann ins Krankenhaus.“ Dort wurde sie zunächst untersucht und dann am Herzen operiert, weil sich rundherum viel Flüssigkeit angesammelt hatte.
Am Ende die niederschmetternde Diagnose: Leyla hat einen systemischen Lupus erythematodes – eine Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem greift gesunde Zellen und Organe an, löst Entzündung aus. Die Krankheit ist unheilbar.
Mehrmals auf der Kippe zum Tod
Doch das Dreimäderlhaus – Daniela hat mit Alisha (13) eine weitere leibliche Tochter – aus dem Bezirk Eferding ließ sich nicht so leicht unterkriegen. Schon dreimal kam es zu dramatischen Situationen, weil Leyla auf der Kippe zum Tod stand. Immer wieder rappelte sich das Mädchen mit dem unbändigen Überlebenswillen enorm schnell wieder auf. Sie geht zur Schule und hat Freunde, doch es gibt natürlich Einschränkungen.
Haut ist sehr sensibel
Die Haut des Kindes ist extrem sensibel, Leyla muss sogar, wenn es bewölkt ist, Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 100 auftragen: „Sie kann nicht einfach mit anderen Kindern spielen, weil man immer fragen muss, ob die nicht gerade einen Infekt haben oder gehabt haben. Das ist natürlich nicht immer einfach, und oft fehlt den Menschen das Verständnis dafür, dass Leyla krank ist, weil man es ihr nicht ansieht“, sagt die fürsorgliche Mama, die derzeit in Kinderhospizkarenz ist.
Liebe Leser! Wenn Sie in diesem Fall helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Kämpferin“ an unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo Oberösterreich: IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002; BIC: OBLAAT2L
Wenn Sie mittels Online-Banking spenden wollen, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist. Spender werden in den kommenden Wochen wahlweise in der Printausgabe der „OÖ-Krone“ veröffentlicht. Sollten Sie aber anonym bleiben wollen, führen Sie das bei der Einzahlung bitte explizit an. Ihre Spenden sind auch steuerlich absetzbar!
„Schwierig einen Arbeitgeber zu finden“
„Natürlich würde ich gerne arbeiten, aber es ist schwierig, weil jederzeit was mit Leyla sein kann und ich schnell weg muss. Es ist schwierig, einen Arbeitgeber zu finden, der das akzeptiert“, weiß Daniela. Damit ist das Geld knapp, denn die Therapien, Fahrten ins Krankenhaus und Medikamente kosten viel Geld. Den Traum von einem gemeinsamen Urlaub kann man sich derzeit nicht erfüllen. Vielleicht kann die „Krone“-Familie aber mit ihren Spenden einen Teil dazu beitragen.
