Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unheilbare Krankheit

Leyla (7) lässt sich ihre Lebenslust nicht nehmen

Oberösterreich
03.12.2025 11:20
Auch wenn Leyla oft daheim bleiben muss, fad wird ihr nicht.
Auch wenn Leyla oft daheim bleiben muss, fad wird ihr nicht.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Ein kleines Mädchen aus Oberösterreich leidet an einer heimtückischen und unheilbaren Krankheit. Doch die Siebenjährige beweist auch in lebensbedrohlichen Situation Durchhaltevermögen und großen Mut. Jetzt rückt die „Krone“-Familie fest zusammen und will die Ersatzmama von Layla unterstützen.

0 Kommentare

Die siebenjährige Leyla hat in ihrem kurzen Leben schon mehr mitgemacht als so mancher in mehreren Jahrzehnten. Und dennoch – oder gerade deshalb – ist sie ein lebenslustiges Kind und eine echte Kämpferin. Ihr Start ins Leben war schon ungewöhnlich. „Meine Tochter war 16, als sie Leyla bekam“, erzählt die 45-jährige Daniela, die Oma und Mama zugleich ist. Denn der Kindsvater „verabschiedete“ sich, die 16-Jährige war überfordert.

Niederschmetternde Diagnose
„Ich hab’ Leyla dann zu mir genommen. Sie sagt Mama zu mir“, erzählt die Ersatzmama, die alles für ihre Ziehtochter macht. Und das ist nicht wenig. Denn seit dem Juni 2023 ist nichts mehr, wie es war: „Sie hat immer gehustet und hat immer so komische blaue Flecken und einen dicken Bauch gehabt. Wir sind dann ins Krankenhaus.“ Dort wurde sie zunächst untersucht und dann am Herzen operiert, weil sich rundherum viel Flüssigkeit angesammelt hatte.

Daniela mit ihrer Tochter Alisha (rechts) und Enkelin Leyla, die aber Mama zu ihr sagt.
Daniela mit ihrer Tochter Alisha (rechts) und Enkelin Leyla, die aber Mama zu ihr sagt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Am Ende die niederschmetternde Diagnose: Leyla hat einen systemischen Lupus erythematodes – eine Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem greift gesunde Zellen und Organe an, löst Entzündung aus. Die Krankheit ist unheilbar.

Mehrmals auf der Kippe zum Tod
Doch das Dreimäderlhaus – Daniela hat mit Alisha (13) eine weitere leibliche Tochter – aus dem Bezirk Eferding ließ sich nicht so leicht unterkriegen. Schon dreimal kam es zu dramatischen Situationen, weil Leyla auf der Kippe zum Tod stand. Immer wieder rappelte sich das Mädchen mit dem unbändigen Überlebenswillen enorm schnell wieder auf. Sie geht zur Schule und hat Freunde, doch es gibt natürlich Einschränkungen.

Die junge Dame liebt es auch schon, sich zu schminken. Für den Besuch der „Krone“ hübschte sie ...
Die junge Dame liebt es auch schon, sich zu schminken. Für den Besuch der „Krone“ hübschte sie sich besonders auf.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Haut ist sehr sensibel
Die Haut des Kindes ist extrem sensibel, Leyla muss sogar, wenn es bewölkt ist, Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 100 auftragen: „Sie kann nicht einfach mit anderen Kindern spielen, weil man immer fragen muss, ob die nicht gerade einen Infekt haben oder gehabt haben. Das ist natürlich nicht immer einfach, und oft fehlt den Menschen das Verständnis dafür, dass Leyla krank ist, weil man es ihr nicht ansieht“, sagt die fürsorgliche Mama, die derzeit in Kinderhospizkarenz ist.

Helfen auch Sie

Liebe Leser! Wenn Sie in diesem Fall helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Kämpferin“ an unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo Oberösterreich: IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002; BIC: OBLAAT2L

Wenn Sie mittels Online-Banking spenden wollen, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist. Spender werden in den kommenden Wochen wahlweise in der Printausgabe der „OÖ-Krone“ veröffentlicht. Sollten Sie aber anonym bleiben wollen, führen Sie das bei der Einzahlung bitte explizit an. Ihre Spenden sind auch steuerlich absetzbar!

„Schwierig einen Arbeitgeber zu finden“
„Natürlich würde ich gerne arbeiten, aber es ist schwierig, weil jederzeit was mit Leyla sein kann und ich schnell weg muss. Es ist schwierig, einen Arbeitgeber zu finden, der das akzeptiert“, weiß Daniela. Damit ist das Geld knapp, denn die Therapien, Fahrten ins Krankenhaus und Medikamente kosten viel Geld. Den Traum von einem gemeinsamen Urlaub kann man sich derzeit nicht erfüllen. Vielleicht kann die „Krone“-Familie aber mit ihren Spenden einen Teil dazu beitragen.

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
299.222 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
154.873 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.341 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1085 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
791 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
636 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Oberösterreich
Unheilbare Krankheit
Leyla (7) lässt sich ihre Lebenslust nicht nehmen
Pendant zu Barcelona
EU-Jury kürt Wels zur Weihnachtshauptstadt 2026
Unheimliche Serie
Bankomatsprengungen: Sechs weitere Täter gefasst
Krone Plus Logo
Heizvorteil schmilzt
Aus zwei Gründen steigen die Pelletspreise weiter
Highlight 2026
„Krone“ holt Parov Stelar in die Wiener Stadthalle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf