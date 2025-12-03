Jeder fünfte Österreicher hat Diabetes-Vorstufe

„Daten zur Prävalenz (Häufigkeit; Anm.) von Prädiabetes mit dem Risiko für die Entwicklung von Diabetes mellitus und von unentdecktem Diabetes sind in Mitteleuropa rar, aus Österreich bisher nicht vorhanden“, schrieben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Arbeit. Sie untersuchten die Daten aus den Gesundenuntersuchungen bei über 18-Jährigen aus den Jahren 2017 bis 2023 und Informationen aus einer Beobachtungsstudie bei Menschen mit diagnostizierter oder noch nicht festgestellter Zuckerkrankheit. Bei knapp 36.000 Personen war Diabetes Typ 1 zum Zeitpunkt der Untersuchung bekannt, bei weiteren 480.000 Typ 2.