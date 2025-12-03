Nachteil im WM-Kampf: Oscar Piastri muss zuschauen

Was für ein ungünstiger Zeitpunkt! Ausgerechnet beim alles entscheidenden Formel-1-Rennen in Abu Dhabi muss Titelanwärter Oscar Piastri beim ersten Training zuschauen.
Der 24-jährige Australier wird am Freitag seinen McLaren dem Mexikaner Patricio O‘Ward überlassen.
Zur Erklärung: Jedes Team muss im Laufe der Saison insgesamt viermal einen Nachwuchsfahrer im Freien Training einsetzen, das schreiben die Regeln vor. Die Planung ist langfristig für den jeweiligen Einsatz von Nachwuchsfahrern für die Stammpiloten angelegt.
„Oscar wusste, dass das so ist am Beginn des Jahres“, sagt Sky-Experte Ralf Schumacher. Dennoch sei es ungünstig und ein Nachteil für Piastri, dem diese Übungsstunde fehle.
Hier der WM-Stand:
Auf Rang drei in der WM
Piastri sah in dieser Saison nach sieben Siegen bis Ende August lange wie der Topanwärter auf den WM-Titel aus. Seitdem gewann er aber keinen Grand Prix mehr. Im Klassement liegt er vor dem letzten Rennen als Dritter 16 Punkte hinter Norris. Zweiter ist Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull mit 12 Punkten Rückstand auf Platz eins.
