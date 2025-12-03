Nachteil im WM-Kampf: Oscar Piastri muss zuschauen

Auf Rang drei in der WM

Piastri sah in dieser Saison nach sieben Siegen bis Ende August lange wie der Topanwärter auf den WM-Titel aus. Seitdem gewann er aber keinen Grand Prix mehr. Im Klassement liegt er vor dem letzten Rennen als Dritter 16 Punkte hinter Norris. Zweiter ist Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull mit 12 Punkten Rückstand auf Platz eins.