Hände hoch!

Ford macht den Pick-up Ranger zum „Digital Cowboy“

Motor
30.11.2025 11:00
(Bild: Ford)

Ford spendiert dem Ranger ein Update mit serienmäßiger Digitalanzeige, neuen Fahrassistenzsystemen und erweiterten Ausstattungsvarianten.

Erkennbar ist die aufgewertete Pick-up-Baureihe an dunklen Akzenten an der Karosserie, neu gestaltete Räder sorgen zusätzlich für ein wenig optische Frische. Im Innenraum hält mehr Digitalisierung Einzug: Künftig verfügen alle Versionen serienmäßig über eine Kombination aus 12,4-Zoll-Digitalinstrument und 12-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole.

Freihändig auf der Autobahn
Neu im Angebot ist der Trailer Theft Alert. Das System informiert per Ford-App, sollte jemand versuchen, einen angekuppelten Anhänger unerlaubt abzuhängen. 

Als weitere Option erweitert die teilautomatisierte Fahrfunktion BlueCruise das Technikangebot. Sie erlaubt dem Fahrer auf freigegebenen Autobahnabschnitten (in Österreich und Deutschland sind das die meisten) zeitweise die Hände vom Lenkrad zu nehmen.

(Bild: Ford)
(Bild: Ford)
(Bild: Ford)

Verfügbar ist BlueCruise für die Plug-in-Hybrid-Variante, in der neuen Ausstattung Platinum serienmäßig, in den Niveaus Limited und Wildtrak gegen Aufpreis. Mit Platinum und Limited ergänzen die Kölner zugleich das bisher auf XLT, Wildtrak und MS-RT beschränkte PHEV-Portfolio um zwei zusätzliche Alternativen.

Der Bestellstart für die aufgewertete Ranger-Modellreihe erfolgt voraussichtlich Ende Dezember 2025, die Auslieferungen an Kunden beginnen im Mai 2026. Als Plug-in-Hybrid ist der Ranger des kommenden Modelljahres zum Aktionspreis ab 42.690 Euro erhältlich.

