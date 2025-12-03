Geschworene befinden Chefredakteur für schuldig

Der langwierige Prozess um die als rechtsextrem geltende Zeitschrift „Aula“ in Graz geht ins Finale. Am Mittwoch entschieden die Geschworenen, dass der Chefredakteur schuldig im Sinne der nationalsozialistischen Wiederbetätigung ist (nicht rechtskräftig). Weitere Entscheidungen und das Strafausmaß werden noch verkündet.